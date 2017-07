¿Ha terminado el dominio de Mercedes?

Ya avisaron en pretemporada, estaban mejor, más cerca. Ferrari ha conseguido levantarle a Mercedes la primera carrera de la temporada aunque si somos justos no sólo Ferrari ha tenido que ver con la victoria en Australia de Sebastian Vettel. Max Verstappen mató las opciones de triunfo de Lewis Hamilton después de la primera parada. Mientras el inglés luchaba por poder adelantarle, Vettel con pista limpia abría hueco para cubrirse las espaldas tras la parada. El año pasado esto no hubiera pasado y me explico.

Pese a las dificultades de Hamilton con el piloto de Red Bull, si Ferrari hubiera marcado el mismo ritmo que el año pasado el piloto de Mercedes todavía habría podido recuperar el tiempo perdido y seguir liderando la carrera. Pero las distancias parecen ahora menores, habrá que ver lo que ocurre en quince días en China, y Mercedes tendrá que hilar fino sino quiere perder su posición dominante. Que Ferrari está mejor es evidente y lo ha dejado claro, sobre todo en las primeras vueltas cuando Vettel no ha perdido de vista el tren trasero de Hamilton, pero las flechas plateadas todavía pueden presumir de ser el mejor coche en parrilla.

Ojo porque el domino aplastante de estos años atrás puede haber hecho que Mercedes haya perdido destreza a la hora de diseñar estrategias. Estrategias que deberán afinarse y cambiar si se confirma el paso hacia delante de Ferrari. ¿Queríamos igualdad? Aquí la tenemos, pero sólo entre dos equipos y la mitad de Red Bull, porque el resto está en otro mundo, a segundos y segundos de distancia y tal y como ha demostrado Australia con la fiabilidad comprometida, y no hablamos sólo de McLaren.

Pese a que Fernando Alonso no ha podido terminar la carrera, por un problema en la suspensión, el asturiano ha luchado contra los elementos, contra su coche, para colocarse inesperadamente en la zona de puntos. Pero la décima posición no será la posición natural de los coches de Woking. El propio Fernando lo sabe y así lo ha manifestado a la prensa, después del gran premio. El asturiano ha asegurado que el coche es muy poco competitivo, que tienen problemas no sólo de velocidad punta sino de nuevo, un año más, de consumo de combustible lo que por si fuera poco les ha penalizado cerca de un segundo por vuelta. Todo un mundo.

Al menos Alonso ha salvado su dignidad, eran muchos los que pensaban que el McLaren ni siquiera arrancaría al apagarse el semáforo en rojo. Al menos, y esto es un consuelo, este año no hay límite en el desarrollo y hay que tener en cuenta que el equipo está todavía en pretemporada, después de las nefastas pruebas de Montmeló. Esto no significa que Alonso vaya a estar arriba, la demora es significativa, pero al menos luchar por los puntos y esperar a que el contrato con Honda termine para poder decidir su futuro. No sería justo no mencionar hoy a Carlos Sainz que ha terminado octavo, y podría haber sido séptimo si hubiera aguantado un poco más a Sergio Pérez. De todos modos la alegría en Toro Rosso no es menor ya que los entrenos de pretemporada les dejaban como uno de los coches más lentos y menos fiables. Y es que hoy los nuestros han pilotado de fábula, la pena es que no luzca como debería lucir.