Golpe en la mesa de Lorenzo

Jorge Lorenzo aterrizó en Mugello el miércoles recordándole a Ducati que no habían fichado a un gran piloto sino a un campeón, porque eso es Jorge, y con el convencimiento de que esta sería la última temporada en el equipo italiano. Es cierto que las cosas no han ido muy bien, pero las últimas declaraciones hechas por su propio equipo sobre su rendimiento no ayudan a nadie y demuestran la poca confianza y la poca memoria de Ducati sobre quién en Lorenzo en MotoGp. No es de extrañar que Yamaha le haya vuelto a llamar, porque desde que se fue parece que ni Valentino ni Viñales encuentran el camino de la victoria.

Quizás la carrera de Mugello haya sido una de las carreras más importantes en la carrera del mallorquín. Lorenzo no habría podido elegir mejor manera de reivindicar su talento y su magia que con una carrera como la vivida siendo fiel a su estilo, tirando desde el principio y ganando en solitario, y además en Italia. Son de esas victorias que marcan carreras profesionales, un antes y un después y que seguro que a Lorenzo le dará la confianza suficiente como para seguir callando bocas, las italianas, y volver a su lugar natural, las primeras posiciones.

Si la clave del buen rendimiento de Lorenzo es el apéndice que el equipo le ha colocado en el depósito, bienvenido sea, de entrada le ha dado más confianza. Pero tampoco hay que obviar que Muguello es un circuito Ducati, propiedad de Ferrari y es allí donde entrenan durante la pretemporada, así que era un circuito muy favorable. Lo importante es que la victoria ya ha llegado después de casi dos años de angustia, Jorge Lorenzo ya se puede quitar esa presión y esa carga. Esperemos que este Lorenzo haya llegado para quedarse y no sea un destello de un domingo, su vuelta sería una gran noticia para el campeonato y para los aficionados porque ver pilotar a Lorenzo cuando está fino es un auténtico espectáculo.