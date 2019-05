Marc Márquez de la casa Honda, el primero de su nombre, Rey de los Siete Reinos, dueño y señor más allá del mar angosto, GP de Argentina, y más allá del hielo del gran Muro en Invernalia, GP de Francia. En estos días en que Juego de Truenos está en casi todas las conversaciones es fácil, como fan declarada, trasladar la épica de la serie a las carreras. Márquez tiene su propio dragón, su moto, a sus propios adversarios, las casas de Yamaha, Suzuki y Ducati, que quieren verle fuera del liderato, del trono. Ambas fábricas no dejan de mejorar sus huestes para una contienda que como en las mejores batallas, las mejores series, se decidirá por detalles. Pero de momento, al menos en el Mundial de MotoGP, el Trono de Hierro tiene nombre, Marc Márquez.

Al margen del símil televisivo, lo cierto es que la victoria del piloto ilerdense tiene valor doble, el triunfo en si sobre el resto de competidores y la gran diferencia respecto al resto de pilotos Honda, incluido Jorge Lorenzo que aunque arrancó mejor que en otras carreras no tardó en caer hasta la undécima posición. La Honda es una moto difícil de domar que parece hecha para el uso y disfrute de Márquez. Sus salvadas, las frenadas, la capacidad que tiene para defender la posición y sacar un poco más e irse, tal y como ha hizo en Jerez y ha vuelto hacer este fin de semana en Le Mans, demuestran lo grande que es Márquez. No se si somos conscientes de la calidad y la genialidad de este chaval que, y lo he dicho en otras ocasiones, tiene en sí mismo a su mayor enemigo. Creo que daría igual la moto que tuviera Márquez, seguro que en cualquier caso estaría arriba compitiendo por las primeras posiciones, ya ha demostrado que está ha llamado a ser uno de los mejores, sino el mejor, de la historia de este deporte.