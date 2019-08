El sueño de ver a Coma y Alonso juntos en el Dakar

En el motor, como en la vida, es importante elegir bien a tus compañeros de viaje y, si yo tuviera que elegir con quién correr el rally más duro del mundo, lo tendría claro: esa persona sería Marc Coma. El cinco veces campeón del Dakar en motos podría hacer historia y permitirle a otro genio del motor escribir la suya propia en una modalidad que, de momento, le es ajena. Una historia deseada por muchos y que sobre el papel parece perfecta. Que el Dakar pueda contar en su próxima edición con Fernando Alonso ya es un reclamo en sí mismo, pero que además lo haga con Marc Coma cantándole las curva y leyendo el roadbook ya es un sueño.

Si alguien dudaba de que tanto talento no cabría en un coche, se equivocaba, entra perfectamente en un Toyota. Pero para que Alonso comparta coche con Coma, uno de los hombres que mejor conoce esta prueba —no sólo la ha ganado cinco veces, sino que además ha sido jefe de la misma y diseñador del trazado en alguna otra ocasión—, el bicampeón del mundo tiene que confirmar que estará en Arabia Saudí el próximo mes de enero.

Que Fernando Alonso se divierte dentro del coche de duna en duna, eso no lo pone nadie en duda; ahora bien, que esté dispuesto a enfrentarse al desierto, a la navegación, sabiendo que los rivales son fuertes, experimentados y viejos lobos, eso ya no es tan divertido. Carlos Sainz, Nani Roma, Naser Al Attiyah, Stéphane Peterhansel, Sebastian Loeb y Cyril Despres son auténticos señores del desierto, ganadores del Dakar y de mundiales de rallys, que saben lo que es ganar el Dakar pero también conocen la dureza de las dunas, de las pistas y de la navegación que en alguna ocasión les han dejado fuera de carrera, o sin opciones de victoria.

Y, aunque las opciones de victoria de Fernando —en caso de que finalmente se apunte a la aventura, pues todavía no está confirmado—, son escasas, un piloto como Alonso con el hambre de victoria y que por no perder no le gusta perder ni a la petanca, seguro que se está preparando con el único objetivo de ganar, o al menos brillar con luz propia.

Brillar, brillará seguro, con Marc Coma a su lado y su perfil de piloto de velocidad se convertirá en el primer piloto campeón del mundo de Fórmula Uno que prueba con el Dakar, haciéndolo además sólo unos pocos meses después de ganar el Mundial de Resistencia. Gane o no, el espectáculo puede ser grande, muy grande. Arabia Saudí puede presumir no sólo de organizar el primer Dakar en Oriente Medio, sino también de celebrar en sus desiertos el Dakar con más campeones del mundo en la línea de salida.