Ducati y su engañoso invento

Ya sabemos que escondía Ducati tan cuidadosamente durante la pretemporada. Se lo vimos primero a Petrucci, aunque para ser justos no era una pieza nueva ya que está inspirada en otra que ya había usado Yamaha. Me refiero a un pequeño saliente anclado en el basculante que la fábrica del triple diapasón usó durante el pasado gran premio de la Comunidad Valenciana. Yamaha lo usó para redirigir el agua de la lluvia hacia el exterior liberando al neumático trasero y mejorando el agarre del mismo y en aquel momento no hubo problemas con el reglamento ya que la pieza cumplía con la principal exigencia, no servir como elemento aerodinámico.

Pero Ducati le encontró un nuevo uso, el de redirigir el flujo del aire hacía el neumático trasero para refrigerar la goma con el fin de alargar su vida útil en carrera. Una ingeniosa adaptación que tenía sentido en una moto pilotada por Danilo Petrucci, debido a su peso y envergadura. Pero no fue hasta el mismísimo gran premio de Qatar cuando vimos esta pieza en la moto de Andrea Dovizioso.

Pese a las molestias que se tomó Ducati para que su última revolución pasara desapercibida, el resto de equipos de la parrilla no pasó por alto las intenciones del equipo italiano y no perdió de vista cada uno de sus pasos. Por eso cuando Ducati decidió montar esta pieza en la moto de Dovizioso para la carrera del domingo saltaron las alarmas en prácticamente toda la parrilla, incluso antes de se apagara el semáforo en rojo en Losail. El resultado es ya conocido por todos, victoria de Dovizioso por a penas 23 milésimas respecto a Marc Márquez.

Me cuesta creer que la victoria de Ducati se deba a la incorporación de esta nueva pieza. Desde el equipo aseguran que al igual que Yamaha, lo usan no como un elemento aerodinámico sino sólo para refrigerar el neumático trasero pero las quejas de todos los equipos, excepto Yamaha, tienen poderosas motivaciones. Y es que sus argumentos están cargados de sentido común, para qué necesitaba Dovizioso una pieza pensada para pistas de alto desgaste de los neumáticos si en Qatar los pilotos se quejan de lo contrario, de falta de grip por la baja temperatura del asfalto, debido sobre todo a que la carrera se corre de noche y las temperaturas bajan bastante en Losail. Ni por su pilotaje, ni por su físico, Dovizioso necesitaría este nuevo mecanismo pero lo llevó y ahora está en manos de la FIM decidir si es legal o no. En caso de que la Federación Internacional de Motociclismo de la razón a los denunciantes Dovizioso, pese a cruzar primero la línea de meta, se quedaría sin victoria y posiblemente sin puntos. Puntos que pueden decidir un Mundial. La verdad es que la justificación de Ducati tiene sentido pero las denuncias del resto de los equipos más, así que cualquier cosa puede pasar.