Covid-19, ganas de vivir, ganas de Dakar by Carlos Sainz

De momento es el único campeón del año, en lo que a motor se refiere. El Dakar contó con ventaja al celebrarse a principios de año y en un solo emplazamiento, el desierto de Arabia Saudí. Carlos Sainz llegó al Dakar después de pensar mucho si seguía o se retiraba, pero la gasolina y la tierra pesaron más y afortunadamente acudió a la cita dakariana en busca de un nuevo Touareg, y lo hizo a los mandos de un Mini ideado para el desierto y duro y fuerte como una roca.

Ahora y después de alzarse con el triunfo, después de un rally casi perfecto, Carlos habla del próximo Dakar, de las incertidumbres, y parece que este año es el que menos dudas hay en casa de los Sainz. No se sabe cómo se hará, ni dónde, ni con qué coche, pero Carlos Sainz sabe que irá, que defenderá su título y que intentará hacerlo con el mejor vehículo y en la mejor forma. Parece que el Covid-19 le ha dado ganas, le ha hecho crecer la ilusión, al tres veces campeón del rally más duro del mundo, y ya no hay dudas, volverá al desierto. El veterano piloto madrileño ha podido reflexionar durante estos días de confinamiento, y él como la mayoría, seguro que se habrá reafirmado en qué es lo que le hace feliz, qué es lo que más le llena, qué no puede faltar para que la vidas tenga sentido. Es verdad eso que dicen que a veces es necesario perder algo para saber cuánto lo necesitas, y Sainz, por mucho gimnasio que tenga en casa, no ha podido oler a gasolina, mancharse con el barro o con el aceite de su coche. Esos olores, la adrenalina, la competición es difícil arrancarla del ADN de pilotos como Carlos Sainz, y después de enfrentarte a enfermedades como el Covid19, caprichoso, imprevisible, cuando ves de nuevo la luz al final del túnel, no quieres volver a perderte nada y el concepto del tiempo, y se me apuran del espacio, es distinto, ha cambiado. El Dakar es duro, exige estar tiempo alejado de la familia, pero a Carlos le da vida, le llena y mientras que pueda, mientras que su fortaleza se lo permita creo que seguirá corriendo y mientras corra no tengo duda de que seguirá dándonos alegrías y triunfos.