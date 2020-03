Arranca MotoGp virtual, la única pista donde Márquez no es invencible

"Hacemos esto para todos los fans de MotoGP y para darles algo agradable durante estos días tan difíciles", con estas palabras el vigente campeón del Mundo de MotoGp, Marc Márquez, confirmaba su participación en la carrera online que los pilotos de la categoría reina disputarán el próximo domingo. Un gran premio a seis vueltas y que tendrá como escenario principal el circuito de uno de los países más castigados por el coronavirus, Mugello en Italia. La carrera que se disputará a través del juego de MotoGP19 tendrá una sesión de clasificación para conformar la parrilla, y sólo unos minutos después los pilotos tomarán parte de la carrera.

No será como las carreras en vivo y sobre el asfalto pero calmará, sin duda, las ansias de competición de los pilotos y las ganas de carreras de los aficionados. En este formato que la organización del campeonato, Dorna, se ha inventado para mantener viva la competición no estarán todos, el nueve veces campeón del Mundo, Valentino Rossi ya ha asegurado que se cae de la parrilla y aunque no ha dado demasiadas explicaciones el del Tavuilla no es un gran amante de los videojuegos y no quiere verse relegado a las últimas posiciones, prefiere ser espectador en lugar de piloto. Lo mismo pasará con dos compatriotas suyos, Andrea Dovizioso y Danielo Petrucci, que al quedarse al margen de la carrera dejarán a Ducati sin representación en la parrilla.

Será una manera histórica, única de iniciar una temporada dinamitada por el COVID- 19. Seguro que novatos como Álex Márquez no olvidarán nunca cómo fue su primera experiencia en la categoría reina y su primer enfrentamiento en la pista con su hermano, aunque que me da la sensación que los Márquez ya se han enfrentado cara a cara de manera virtual en más de una ocasión. En este sentido el pequeño de los Márquez ha asegurado que, "había pensado que mi «debut en las carreras» sería un poco diferente, pero estoy deseando que llegue de cualquier manera."

No sé si será más fácil o más difícil para Álex Márquez pero puede ser una oportunidad de oro para superar a su hermano en la pista, luego cuando el olor a gasolina sea real las cosas serán más complicadas. Lo mismo ocurrirá con el resto de pilotos que tienen a Marc como el máximo adversario, como el rival a batir. Es cierto que Marc, en esta carrera virtual, no se resentirá de su hombro pero seguro que no se dejará ganar fácilmente por sus grandes rivales entre ellos, Quartararo, Viñales o Rins que sí estarán el domingo a partir de las tres de la tarde. Esta carrera divertida y emocionante se podrá seguir en Youtube, en Dazn y a través de Motgp.com.