Alonso, el único McLaren vivo

Pese al nefasto comienzo que tuvo el viernes, al romper una nueva unidad de potencia, Fernando Alonso ha demostrado que el sueño de McLaren es posible si el equipo anglo-japonés se pone las pilas y empieza a dar con la tecla afinada, sobre todo en lo que a motores se refiere. La loca carrera de Spa ha permitido a Fernando hacer la mejor carrera desde que está a los mandos del McLaren- Honda y no sólo entrar en los puntos, sino, lo que es más importante, plantar cara y aguantar el ritmo de monoplazas que sobre el papel deberían estar por delante del Alonso, como son los Williams y los Ferrari.

Ya advirtió Fernando en la rueda de prensa anterior a la carrera, que intentaría ayudar a Hamilton en la remontada. Un comentario que, si bien estaba lleno de ironía por parte del asturiano, ha terminado cumpliéndose. Los campeones del Mundo fueron rueda a rueda y siguieron la misma estrategia, incluso cuando la organización paró la carrera debido al accidente de Magnussen. Hasta ese momento, el ovetense pudo con su coche remontar de la última a la cuarta plaza en tan sólo cuatro vueltas. Todo un espectáculo ver a nuestro campeón remontar 15 plazas que nos ha dado razones para seguir creyendo en él y en el proyecto que encabeza.

Después, el potencial de cada coche puso a cada piloto en su posición, pero en el caso de Fernando aguantó más de los esperado reteniendo a los Williams y a Kimi Raikkonen, lo que ha salvado un fin de semana en donde los fantasmas amenazaban de nuevo a McLaren. Con Jenson Button fuera, debido a un toque en pista, y las dudas de Fernando durante los entrenamientos parecía que la tormenta se cernía sobre Spa. Pero puede haber sido Spa el gran premio que Alonso necesitaba para convencerse de que el podio, el próximo año, es posible.

Es esperanzador ver a Alonso entre los diez primeros, aunque llegados a este punto el objetivo es rodar y disputar las posiciones a los mejores. Eso deberá ocurrir el próximo año; de no ser así, no sólo no volveremos a ver Alonso ganar una carrera, sino que posiblemente tengamos que enfrentarnos a la retirada del piloto asturiano. En una semana el examen se disputará en Monza, el templo de la velocidad de F1, donde el McLaren volverá a sufrir y esperemos que allí Alonso esté tan vivo como lo hemos visto en Bélgica.